Мергасовский дом в Казани решили целиком разобрать для реставрации
Речь идет об объекте на склоне холма у парка «Черное озеро»
По итогам исследования состояния Мергасовского дома в Казани специалисты-инженеры рекомендовали полностью разобрать здание для последующей реставрации. Об этом на брифинге в Кабинете министров Татарстана сообщил председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Он отметил, что была проведена оценка технического состояния здания с учетом всех рекомендаций. По его словам, кирпичная кладка, перекрытия и крыша находятся в аварийном состоянии, а лестницы — в непригодном виде. Инженеры посоветовали провести полный демонтаж здания, поскольку разбор отдельных участков без его полного разрушения невозможен. После этого планируется восстановить здание по специально разработанному проекту с учетом современных требований, при сохранении архитектурных особенностей объекта.
Также Гущин подчеркнул, что из-за текущего состояния здания существует риск обрушения стен, что может повредить соседние конструкции.
Он добавил, что разбор здания запланирован, однако перед началом работ необходимо провести историко-культурную экспертизу, чтобы точно определить объем и способы восстановления. Дату начала демонтажа он не уточнил.
Напомним, что объект находится по адресу: улица Дзержинского, 18 (или улица Кави Наджми, 19 — переулок раньше назывался Мергасовским). Дом стоит в Вахитовском районе, на склоне холма, спускающемся к парку «Черное озеро».
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