Президент дал поручение по снижению долговой нагрузки субъектов РФ

Это позволит снизить долговую нагрузку субъектов РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с депутатами Госдумы нового созыва принять в осеннюю сессию изменения, касающиеся бюджетных кредитов регионов.

— Снижение долговой нагрузки позволит дать субъектам РФ дополнительные возможности, — передают слова главы государства социальные сети.

Эти средства регионы смогут направить как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности.

Путин подчеркнул, что законопроект должен быть принят в ближайшую осеннюю сессию.

Напомним, ранее сообщалось, что Казани могут списать 80% бюджетного долг.

Вадим Вахрушев