Президент дал поручение по снижению долговой нагрузки субъектов РФ
Это позволит снизить долговую нагрузку субъектов РФ
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с депутатами Госдумы нового созыва принять в осеннюю сессию изменения, касающиеся бюджетных кредитов регионов.
— Снижение долговой нагрузки позволит дать субъектам РФ дополнительные возможности, — передают слова главы государства социальные сети.
Эти средства регионы смогут направить как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, поддержку технологического развития и деловой активности.
Путин подчеркнул, что законопроект должен быть принят в ближайшую осеннюю сессию.
Напомним, ранее сообщалось, что Казани могут списать 80% бюджетного долг.
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