Общий коэффициент рождаемости в Татарстане снизился на 1,2% в 2025 году

При этом татарстанские показатели выше, чем в среднем по России

Фото: Артем Дергунов

Темпы снижения уровня рождаемости в Татарстане остаются ниже среднероссийских. По итогам прошлого года общий коэффициент рождаемости в республике снизился на 1,2% — с 1,451 до 1,434, тогда как по всей России показатель уменьшился на 2,8% — с 1,41 до 1,361. Об этом на заседании Государственного совета Татарстана сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

Она отметила, что, к сожалению, за последние годы показатель рождаемости снижается, однако темпы этого снижения в Татарстане значительно меньше, чем в целом по стране. Зарипова подчеркнула, что подобная тенденция характерна не только для республики, но и для всей России.

Причины этого, по словам министра, — сокращение числа женщин репродуктивного возраста, связанное с малочисленным поколением 1990-х годов, а также поздний возраст женщин при рождении первого ребенка: в 2005 году средний возраст матери первенца составлял чуть больше 26 лет, а сегодня — более 29 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одним фактором Зарипова назвала демографическое старение населения. В Татарстане средний возраст жителей уже превышает 40 лет: у мужчин — 38 лет, у женщин — 42. Также на ситуацию влияет демографическая волна — смена более многочисленных поколений меньшим числом людей, которая повторяется каждые 20—30 лет.

Министр подчеркнула, что в республике реализуются меры поддержки, направленные на преодоление этих вызовов, охватывающие разные категории семей. В Татарстане действуют комплексные программы в сферах социальной поддержки, занятости, здравоохранения и молодежной политики. Важную роль играют не только органы власти, но и работодатели, общественные организации и сами жители.

В качестве одной из мер региональной политики Зарипова назвала выплаты женщинам, проживающим в сельской местности, при рождении первого ребенка в молодом возрасте. Она отметила, что с этого года размер таких выплат удвоен, и среди 16,4 тысячи получательниц почти каждая пятая стала многодетной матерью до 29 лет.

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Никита Егоров