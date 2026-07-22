В Татарстане в четверг ожидаются сильные дожди

Локально пройдет град

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в четверг, 23 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально град. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве призвали татарстанцев не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

— Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб — 112, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане температура в конце июля окажется выше нормы.

Никита Егоров