Карточка Балогуна, кража экипировки у англичан: какими скандалами запомнился ЧМ-2026

Праздник футбола был омрачен рядом неприятных эксцессов. Вспоминаем главные из них

Фото: скриншот с сайта fifa.com

Самый масштабный чемпионат мира в истории футбола пережит. Он был наполнен не только яркими матчами, интересными перформансами, но и чередой скандалов. Самые нашумевшие еще раз вспомним в материале «Реального времени».

Отмена красной карточки Фоларина Балогуна

В течение минувшего чемпионата мира в Северной Америке только ленивый не бросал камни в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, обвиняя его в ангажированности. А как иначе судить, когда ФИФА впервые в истории отменяет красную карточку футболиста, которую тот получил за совершенно справедливый фол.



скриншот с сайта fifa.com

Речь идет, безусловно, о нападающем США Фоларине Болагуне, который в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины схлопотал удаление за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

По всем канонам справедливости и закона Балогун должен был пропустить встречу 1/8 финала со сборной Бельгии. Однако нападающий в матче появился, так как ФИФА посчитала дисквалификацию футболиста сборной США нелегитимной. Как передают западные СМИ, это решение стало возможным благодаря звонку ФИФА из Белого дома.

Любопытно, что отменная красная карточка Балогуна была не единственной на прошедшем чемпионате мира. Как стало известно, ФИФА аннулировала дисквалификацию полузащитника Аргентины Леандро Паредеса за потасовку после финала с Испанией. Напомним, по окончании встречи экс-футболист «Зенита» ввязался в стычку с несколькими игроками испанской сборной. Ожидалось, что Паредес понесет дисциплинарные меры за свою несдержанность. Однако ФИФА решила не наказывать игрока никаким образом и просто отменила наказание для футболиста.



Подсуживания Аргентине

Да, Джанни Инфантино еще долго придется отмываться от той репутации, которую он заработал на прошедшем чемпионате мира. Скандалов с главой международной федерации футбола за минувший месяц набралось немало.

В частности, Инфантино обвиняли, что он открыто болеет на мундиале за сборную Аргентины. В интернете гуляет масса фото с трансляций, где президент ФИФА безудержно радуется во время голов, забитых футболистами Аргентины.

Тема подсуживания команде Лионеля Скалони особенно остро стала обсуждаться в плей-офф. Сначала публично возмутились египетские футболисты, которые обвинили судей матча 1/8 финала в предвзятости по отношению к сборной Аргентине, — проигрывая во втором тайме со счетом 0:2, она сумела перевернуть встречу (3:2).

Далее разговоры о нечестном судействе в адрес Аргентины усилились после четвертьфинала со Швейцарией (3:1). Арбитры удалили Бреля Эмболо за спорную симуляцию, хотя не показали Лаутаро Мартинесу вторую желтую в очевидной ситуации.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира-2026. Однако победить не смогла, проиграв решающий матч Испании. После финала капитан Аргентины Лионель Месси объявил партнерам по команде, что завершает карьеру в сборной.

Кража экипировки у сборной Англии

Какая сборная точно не забудет прошедший мундиаль в Северной Америке, так это сборная Англии. Сколько неприятных событий пережила команда Томаса Тухеля в первые недели чемпионата мира...

скриншот с сайта fifa.com

Это уличная перестрелка, землетрясение, так ещё и кража экипировки почти на 18 тысяч долларов. Она произошла во время транспортировки оборудования из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури). По подозрению в преступлении задержаны два человека.

Злоумышленники присвоили себе несколько пар бутс, вратарские перчатки, портативную колонку, несколько комплектов тренировочной формы. Потом, правда, все было англичанам возвращено, однако за это преступление, тем не менее, нарушители получат реальный срок от одного до трех лет.

Лучшего судью Африки не пустили работать на чемпионат мира

Вопросы безопасности всегда приоритетны во время проведения чемпионата мира. Однако на мундиале-2026 со стороны США они зачастую носили неадекватный контекст.

Сборные Узбекистана и Сенегала по приезде на ЧМ проходили усиленные досмотры, которые устроила американская служба безопасности. Каждый футболист индивидуально осматривался службой безопасности, а вещи сборных проверялись с помощью кинологических собак. В общей сложности, процедура проверки заняла от трех до пяти часов как у Сенегала, так и у Узбекистана.

скриншот с сайта fifa.com

Сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в США для работы на чемпионате мира. Лучший арбитр Африки 2025 года был обвинен в связях с сомалийской боевой группировкой «Аш-Шабаб», за что и был не допущен до работы на мундиале. Позднее ФИФА, конечно, извинилась перед Артаном за недопонимание и компенсировала ему весь гонорар, однако даже трудно представить себе с какими чувствами судья возвращался к себе домой.

Позитива тоже было много на минувшем чемпионате мира

Чемпионат мира по футболу-2026 действительно получился противоречивым по ряду причин. К вышеупомянутым скандалам можно ещё добавить запреты на испанский язык во время пресс-конференций, дискриминации в адрес сборной Ирана от США, истории с якобы договорными ничьими на групповом этапе.

Впрочем, и позитивных моментов на мундиале было предостаточно. Сенсационное выступление от скромной африканской страны Кабо-Верде и настоящий культ фанатов футбола в адрес вратаря команды Возиньи. Потрясающее качество игры от испанцев, которые за последние два года к титулу чемпионов Европы добавили еще и победу на чемпионате мира.

Мы увидели последние игры на чемпионате мира Луки Модрича, Криштиану Роналду, Лионеля Месси. Много хорошего и памятного подарил мундиаль в Северной Америке. Но то ли ещё будет в 2030 году, когда на чемпионат мира приедет не 48 команд, а целых 64!