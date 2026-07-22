Доходы бюджета Татарстана выросли на 14% до 373 млрд рублей

Годовой план по собственным доходам выполнен на 54,4%

По итогам первого полугодия 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 373 млрд рублей, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти данные привел раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

— В текущей обстановке ситуация меняется в любой момент. Необходимо продолжить соблюдать жесткую финансовую дисциплину для абсолютного исполнения первоочередных социальных обязательств. У нас должен быть некий люфт, запас прочности. Министерство финансов прошу держать данные вопросы на постоянном контроле, — сказал раис.

Он добавил, что 308,2 млрд рублей составили налоговые и неналоговые доходы. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 54,4%. Ранее раис подчеркнул важность подготовки управленческих кадров.





Вадим Вахрушев