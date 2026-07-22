Дональд Трамп намерен выдвинуть президента ФИФА на пост генсека ООН

Срок полномочий нынешнего генсека, Антониу Гутерриша, истекает 31 декабря 2026 года

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на важный пост в международной политике. Предполагается, что Трамп поддержит кандидатуру Инфантино на должность генсека Организации Объединенных Наций (ООН). Срок полномочий нынешнего генсека, Антониу Гутерриша, истекает 31 декабря 2026 года, пишет The New York Post.

Для назначения на эту должность кандидату нужно получить голоса как минимум девяти из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН, из которых пятеро обладают правом вето, включая Россию, которую ФИФА в 2022 году отстранила от участия в международных футбольных соревнованиях. После этого кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея организации.

Отмечается, что в ходе организации и проведения чемпионата мира 2026 года Трамп и Инфантино сблизились. Президент США считает, что руководитель ФИФА «уважаем всеми в мире», и признает его «особую способность объединять людей».

Ранее власти США не стали передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов.

Никита Егоров