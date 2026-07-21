Дом на Восстания, 7 останется без воды в ночь с 21 на 22 июля

На время подключения новой трубы дом останется без воды

Фото: Инна Серова

В Казани специалисты «Водоканала» приступили к устранению аварии на вводе водопровода в дом №7 по улице Восстания.

— Аварийно-восстановительные работы идут без отключения, но в ближайших домах может наблюдаться слабое давление воды, — сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».



С 20:00 21 июля до 10:00 22 июля для подключения новой трубы водоснабжение отключат в доме №7 по улице Восстания. Возле дома установят автоцистерну с питьевой водой. Благоустройство территории восстановят после завершения всех работ.

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации аварийных мест на дорогах Казани выполнены на 96%.

Вадим Вахрушев