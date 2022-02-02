В России выявили подвид «омикрона» BA.2

Фото: Максим Платонов

В России обнаружили новый подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ряда других стран, этот подвид может быть более заразным. Тем временем в Дании BA.2 уже стал доминирующим, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Большая часть заражений, относящихся к линии ВА.2, обнаружена в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан, а также в Ростовской области. Попова отметила, что линия BA.3 на территории РФ не выявлена.

В этом месяце сообщалось, что в Дании во вторую неделю 2022 года на ВА.2 пришлось 45% новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем сразу после Нового года. Подобная ситуация отмечена в Норвегии и Великобритании. Однако о том, представляет ли серьезную опасность новый подвид «омикрона», пока неизвестно.



Диана Жиленкова