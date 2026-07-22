В Татарстане продлили льготы по налогу на имущество для садоводов и НКО

Также законопроектом устанавливается льгота на налог для организаций, реализующих природный газ населению

Фото: Инна Серова

В первом чтении и в целом был принят сегодня законопроект о внесении изменений в республиканский закон о налоге на имущество организаций. Законопроект предусматривает продление действия льгот по налогу на имущество, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков, сообщила пресс-служба Госсовета республики.

В частности, для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций действие льгот продлевается до 1 января 2028 года. В частности, они освобождаются от налогообложения в отношении имущества общего пользования.

Для организаций в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта, за исключением организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, предусмотрено продление до 1 января 2028 года преференций в виде уплаты налога в размере 4,55% исчисленной суммы налога.

Для организаций, реализующих природный газ населению в республике, в отношении газопроводов газораспределительной сети, введенных в рамках реализации мероприятий по догазификации населенных пунктов, преференции в виде уплаты налога в размере 4,55% исчисленной суммы налога продлены до 1 января 2032 года.

Также законопроектом устанавливается льгота на 2027—2031 годы в виде уплаты налога в размере 72,73% исчисленной суммы налога для организаций, реализующих природный газ населению в Татарстане, — в отношении остальных газопроводов газораспределительной сети.

Ранее Госсовет Татарстана поддержал бесплатное предоставление участков обладательницам звания «Мать-героиня».

Никита Егоров