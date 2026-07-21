Рейс из Душанбе в Казань задержан на 11 часов
Вылет отложен до 21:25
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий из Душанбе в Казань, задержан на 11 часов. Причина — техническая неисправность, сообщили в пресс-службе перевозчика.
— Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, — уведомила авиакомпания.
По данным онлайн-табло казанского аэропорта, самолет должен был вылететь в 10:10, однако отправление перенесли на 21:25.
Ранее в аэропорту Казани задерживались пять рейсов на прилет и вылет.
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