Сильвие Бегич возвращается в «Рубин»

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Казанский футбольный клуб «Рубин» анонсировал возвращение защитника Сильвие Бегича, который на правах аренды выступал за самарские «Крылья Советов» в первой части сезона-2021/22.

«Рубин» имел право прервать аренду в зимнее трансферное окно и воспользовался этой опцией в арендном соглашении. С возвращением, Бега!» — сказано в сообщении клуба.

Бегич перешел в самарский клуб «Крылья Советов» в сентябре 2021 года. В ноябре того же года хорватский футболист заявлял о намерении получить российский паспорт, чтобы не считаться легионером.

Маргарита Головатенко