Главу ассоциации футбола Аргентины задержали в США
Следователи изъяли компьютеры и телефоны
Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа был задержан ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошел после финала чемпионата мира, сообщает аргентинский телеканал.
— У руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны, — передает ТАСС информацию.
Все трое обязаны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Расследование касается финансовых и коммерческих сделок, связанных с ассоциацией.
Ранее сообщалось, что ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за баннера.
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