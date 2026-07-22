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Главу ассоциации футбола Аргентины задержали в США

21:54, 22.07.2026

Следователи изъяли компьютеры и телефоны

Главу ассоциации футбола Аргентины задержали в США
Фото: Реальное время

Президент Аргентинской ассоциации футбола Клаудио Тапиа был задержан ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошел после финала чемпионата мира, сообщает аргентинский телеканал.

— У руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны, — передает ТАСС информацию.

Все трое обязаны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Расследование касается финансовых и коммерческих сделок, связанных с ассоциацией.

Ранее сообщалось, что ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за баннера.

Вадим Вахрушев

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