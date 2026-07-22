Лавров заявил, что страны АСЕАН высоко оценили саммит в Казани

Между руководителями обеих сторон были достигнуты важные соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел Россия — АСЕАН в Маниле заявил, что Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) видят отличные перспективы для сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, пишет ТАСС.

Лавров отметил, что между руководителями обеих сторон были достигнуты важные соглашения в области политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами, а также в сфере торговли, экономики, инвестиций, культуры, образования и гуманитарных связей. Он подчеркнул, что имеются хорошие возможности для совместной работы в таких направлениях, как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, цифровая трансформация и платформенная экономика. Принятые на саммите в Казани четыре ключевых документа задают четкие ориентиры для дальнейшего сотрудничества.

Министр также сообщил, что страны АСЕАН высоко оценили результаты саммита в Казани. По его словам, многие коллеги из Ассоциации отмечали, что встреча на высшем уровне, прошедшая чуть более месяца назад, продемонстрировала обоюдное стремление России и АСЕАН к укреплению многостороннего сотрудничества на принципах равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды.

Лавров прибыл в Манилу 21 июля. В течение своей программы, запланированной до 23 июля, он проведет множество двусторонних встреч и примет участие в совещаниях министров иностранных дел АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ примет участие в совещаниях АСЕАН.

Никита Егоров