Дмитрий Давиденко назначен гендиректором «Ленфильма»

Он преподает во ВГИКе

Фото: Артем Дергунов

Новым генеральным директором «Ленфильма» назначен Дмитрий Давиденко. Решение принял совет директоров киностудии, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже представил его коллективу.

— Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться. У вас сейчас в работе 15 фильмов, а будет еще больше, — передает пресс-служба слова Беглова.

Давиденко преподает во ВГИКе, с 2022 по 2025 год возглавлял департамент кинематографии Министерства культуры. С 2012 года он продюсировал фильмы студии Валерия Тодоровского, а также работал в компаниях «Мармот-фильм» и «Красная Стрела».

Ранее в Санкт-Петербурге ушел из жизни актер и режиссер Дмитрий Поднозов.

Вадим Вахрушев