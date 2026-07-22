Камиль хазрат Самигуллин подарил патриарху Кириллу копию дирхема Булгарии

Монета выполнена из серебра и в точности воссоздана казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насыбулловым

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Во время визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в казанский Кремль муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил высокому гостю памятный подарок. От имени мусульман республики он передал ему точную копию именного дирхема эмира Волжской Булгарии Ялтавара Алмуша, сообщает официальный сайт ДУМ РТ.

По информации, сувенир был подарен в ходе встречи, в которой приняли участие Рустам Минниханов, патриарх Кирилл, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Монета выполнена из серебра и в точности воссоздана казанским каллиграфом Рамилем хазратом Насыбулловым, основателем Центра арабской каллиграфии при РИИ. Этот проект стал совместным предприятием ДУМ РТ и портала «Миллиард Татар».

Отмечается, что на монете изображена одна из древнейших нумизматических находок правителей Волжской Булгарии. Там указано, что дирхем отчеканен «Во имя Аллаха. В Аш-Шаше в 30(8) (920/921) году». Напомним, что правитель Алмуш сыграл важную роль в объединении булгарских племен, а при его правлении в 922 году Волжская Булгария официально приняла ислам в качестве государственной религии.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана вместе с патриархом Московским и всея Руси отметили праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Никита Егоров