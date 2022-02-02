В Челнах снежный навес упал на семилетнюю девочку

Фото: прокуратура РТ

Вчера в Челнах с крыши дома снежный навес упал на семилетнюю девочку. Прокуратура города проводила проверку информации, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел примерно в 18.00. В результате падения снега ребенок не получил травм, но испугался. Надзорное ведомство установило, что управление домом осуществляет ООО УК «Электротехников».



Компания должна была обеспечить соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома. Наличие снега и наледи на придомовых территориях и крышах домов создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также причинения имущественного вреда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По результатам проверки прокуратура Челнов внесла в адрес генерального директора ООО «УК «Электротехников» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Вчера в Казани надзорное ведомство объявило руководителям детского сада и трех школ предостережения из-за неочистки крыш от снега и наледи. На прошлой неделе аналогичные проверки проходили в Нижнекамске. Нарушения обнаружили на крышах 36 многоквартирных домов в городе и поселке Красный Ключ.



Татьяна Леухина