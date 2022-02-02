За сутки в России выявили 141 883 случая заболевания COVID-19 — новый антирекорд

За последние сутки в России выявили 141 883 случая заболевания коронавирусом — новый рекорд с начала пандемии. Всего заболевших по стране выявили 12 128 796 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 48 426 человек, всего выздоровевших — 10 337 008 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 678 россиян, всего от инфекции скончались 332 690 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия побила вчерашний рекордный показатель заболевших — вчера в стране выявили 125 836 случаев заболевания коронавирусом.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко