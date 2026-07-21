Закон против навязчивого преследования могут принять в 2027 году
Авторы законопроекта предлагают ввести охранные ордера для защиты от слежки, звонков и попыток контакта
Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой подготовили обновленную версию законопроекта о защите граждан от навязчивого преследования.
— По задумке авторов законопроекта, жертва сталкинга может обратиться в суд за охранным ордером, — сообщает «Коммерсантъ».
Авторы инициативы предлагают официально закрепить понятие сталкинга. Под ним понимаются:
- слежка и ожидание человека в местах, где он бывает каждый день;
- нежелательные попытки связаться через звонки, сообщения или передачу вещей через третьих лиц;
- использование личных данных жертвы для заказа товаров или писем на ее имя.
Законопроект запретит преследователю приближаться к жертве на определенное расстояние, появляться в ее привычных местах и любым способом контактировать с ней, включая интернет.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года. Ранее в Госдуму уже вносили законопроект, который предлагал ввести административную ответственность за сталкинг.
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