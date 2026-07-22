Расходы бюджета Татарстана на 2026 год вырастут до 631,8 млрд рублей

Депутаты Госсовета одобрили изменения параметров бюджета республики

Фото: Динар Фатыхов

На сессии Госсовета в первом и третьем чтениях одобрили изменения параметров бюджета Татарстана на 2026-й и на плановый период 2027—2028 годов. Расходы бюджета Татарстана на 2026 год вырастут до 631,8 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета Татарстана на 2026-й прогнозируется в сумме 600,9 млрд рублей. Дефицит бюджета — 30,9 млрд рублей. Он обеспечен источниками финансирования, сказал министр финансов республики Марат Файзрахманов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Размер неналоговых доходов увеличится относительно утвержденных на 10 млрд рублей, заявил министр финансов.

— С учетом погашения, а также списания части задолженности 23,7 млрд рублей в рамках механизма списания двух третей задолженности по федеральным бюджетным кредитам предлагается скорректировать параметры верхнего предела госдолга Татарстана, — сказал он также в своем докладе.

20 млрд направят на инфраструктурные проекты по аналогии с федеральной схемой, сообщил Марат Файзрахманов «Реальному времени».

Также депутаты поддержали возможность переноса погашения долга Казани по бюджетным кредитам и списание 80% при условии направления этих средств на дороги и инфраструктуру.



Напомним, в июне Файзрахманов сообщил, что в 2025 году в доходную часть республиканского бюджета поступило 605,1 млрд рублей, или почти 101,2% от плана. Расходная часть исполнена в сумме 605,4 млрд рублей, или на 98,4%.

Галия Гарифуллина