Госсовет Татарстана поддержал бесплатное предоставление участков обладательницам звания «Мать-героиня»

Площадь участка должна составлять не менее восьми соток в городах и не менее 25 — в селах

Фото: Динар Фатыхов

Госсовет Татарстана поддержал бесплатное предоставление земельных участков в государственной или муниципальной собственности обладательницам звания «Мать-героиня». Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтениях. Соответствующие изменения внесут в Земельный кодекс республики.

— Площадь указанного земельного участка, установленная федеральным законом, должна составлять не менее чем 8 соток в границах городских населенных пунктов и 25 — в сельских населенных пунктах и на землях иных категорий. Максимальные размеры участков устанавливают органы местного самоуправления с учетом предельных максимальных размеров земельных участков, установленных в соответствии с правилами землепользования и застройки, — сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Учет женщин будут вести органы местного самоуправления муниципального образования, где они проживают.



Напомним, в мае в Татарстане утвердили план реализации стратегии семейной и демографической политики до 2030 года. Отдельный блок посвящен вопросам репродуктивного здоровья и поддержке материнства. В республике планируют расширить диспансеризацию жителей в возрасте от 18 до 49 лет и проводить профилактические медосмотры подростков 15—17 лет для сохранения репродуктивного здоровья.

Галия Гарифуллина