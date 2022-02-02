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Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году

12:04, 02.02.2022
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, разработать и утвердить план основных мероприятии, приуроченных к этой дате.

Фото: wikipedia.org

В декабре в КФУ презентовали проект виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Он представляет собой мобильное приложение с геолокацией, аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам Казани и Казанского университета, связанным с Толстым, его окружением и творчеством.

Татьяна Леухина
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