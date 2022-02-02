Галимова прокомментировала слухи о возможном возведении Соборной мечети на месте парка «Кырлай»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала слухи о возможном возведении Соборной мечети на месте парка «Кырлай» в Казани.



«Президент дал поручение проработать разные варианты на том берегу. Как мы сообщали ранее, решение будет принято исключительно после прохождения всех экологических и градостроительных экспертиз», — сказала она «Реальному времени».

Согласно информации, распространившейся сегодня в ряде telegram-каналов, поручение о разработке возможности возведения мечети «Татинвестгражданпроекту» дал президент РТ Рустам Минниханов. Сообщалось, что среди преимуществ этой локации выделяют транспортную доступность: возможность подъехать с Ленинской дамбы и с Кировского моста. Отмечалась близость к метро.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Минниханов сообщал, что выбрано примерное место для Соборной мечети — на берегу Казанки, противоположном Кремлю. При этом он уточнил, что это неокончательное решение и необходимо еще пройти согласительную процедуру.



Напомним, закладку комплекса Соборной мечети в Казани приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.

Ранее Галимова обращала внимание, что на проведении экспертиз настаивает сам президент Татарстана Рустам Минниханов.

Маргарита Головатенко