Галимова прокомментировала слухи о возможном возведении Соборной мечети на месте парка «Кырлай»
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала слухи о возможном возведении Соборной мечети на месте парка «Кырлай» в Казани.
«Президент дал поручение проработать разные варианты на том берегу. Как мы сообщали ранее, решение будет принято исключительно после прохождения всех экологических и градостроительных экспертиз», — сказала она «Реальному времени».
Согласно информации, распространившейся сегодня в ряде telegram-каналов, поручение о разработке возможности возведения мечети «Татинвестгражданпроекту» дал президент РТ Рустам Минниханов. Сообщалось, что среди преимуществ этой локации выделяют транспортную доступность: возможность подъехать с Ленинской дамбы и с Кировского моста. Отмечалась близость к метро.
Минниханов сообщал, что выбрано примерное место для Соборной мечети — на берегу Казанки, противоположном Кремлю. При этом он уточнил, что это неокончательное решение и необходимо еще пройти согласительную процедуру.
Напомним, закладку комплекса Соборной мечети в Казани приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.
Ранее Галимова обращала внимание, что на проведении экспертиз настаивает сам президент Татарстана Рустам Минниханов.
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