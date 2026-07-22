Дело президента Венесуэлы Мадуро рассмотрят в 2027 году
Им грозит пожизненное заключение
Судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Элвин Хеллерстайн назначил дату начала слушаний по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Процесс начнется 1 июня 2027 года.
— Оба заявили о своей невиновности. Им грозит пожизненное заключение, — передают «Ведомости» сообщение иностранного издания.
Напомним, ранее сын Николаса Мадуро заявил, что его отец содержится в камере вместе с 18 другими заключенными.
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