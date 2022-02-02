В Челнах привлекли к ответственности директора УК после падения снежного навеса на иномарку

В Набережных Челнах снежный навес с крыши многоквартирного дома в поселке ГЭС упал на припаркованный автомобиль Mitsubishi Lancer. Машина получила повреждения, рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел вчера вечером. По результатам проверки надзорное ведомство внесло в адрес генерального директора ООО ПКФ «Жилкомсервис» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

На видео видно, что каких-либо ограждений под местом падения снега не было. Люди не знали об опасном участке, на котором возможно падение снега и наледи.

Вчера в Челнах с крыши дома снежный навес упал на семилетнюю девочку. К счастью, она не пострадала, а только перепугалась. Прокуратура города внесла в адрес генерального директора ООО «УК «Электротехников» представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.



Татьяна Леухина