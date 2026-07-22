52% казанцев хотели бы улучшить свое рабочее место

Меньше половины опрошенных (45%) довольны оснащением и функциональностью своего рабочего места

Фото: Максим Платонов

Аналитики сети сервисных офисов SOK выяснили*, что меньше половины опрошенных (45%) довольны оснащением и функциональностью своего рабочего места. Еще 52% уверены, что их рабочее пространство нуждается в улучшении.

Среди недовольных текущим рабочим местом большинство отмечают, что им не хватает мест для тишины (48%), свежего воздуха и вентиляции (40%), личного пространства (35%) и удобных кресел (28%). Перечисленные параметры для большинства респондентов становятся критически важными, поскольку только 22% офисных сотрудников проводят на рабочем месте меньше 6 часов, 35% — 6—8 часов, а 43% — более 8 часов ежедневно.

Абсолютное большинство респондентов убеждены, что именно работодатель должен обустраивать рабочее место для сотрудника — такой вариант ответа выбрали 81% опрошенных. Еще 15% рассматривают возможность организации рабочего пространства по софинансированию, а 4% готовы полностью самостоятельно закрыть вопрос с оснащением персонального рабочего места. Среди тех, кто готов вложиться в комфорт на работе, 31% потратили бы до 10 тысяч рублей, 28% — 10—30 тысяч рублей, 22% — 30—50 тысяч рублей, а 19% — более 50 тысяч рублей.

Работающие казанцы рассказали, на какие улучшения потратили бы деньги. Треть выбрали кресло (33%), 15% вложили бы средства в вентиляцию, 13% — в сильный компьютер или ноутбук, 9% — в освещение, 6% — в стол, а 4% хотели бы дополнительный монитор. Еще 11% готовы выделить деньги на ремонт или создание зоны отдыха, а 9% — на организацию переговорной комнаты.

* Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1 123 офисных работников (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн чел. Вопрос предполагал множественный выбор.