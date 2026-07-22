Парки Казани за два месяца посетили более 535 тыс. человек

С начала лета в парках столицы Татарстана прошло почти тысяча событий

Фото: скриншот проекта фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

За два летних месяца в парках Казани прошло 930 мероприятий — от концертов до уличных театральных фестивалей и клубов по интересам. Их посетили 535 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

— Мы много сил вложили в благоустройство парков, каждый год создавая или обновляя зеленые пространства, — рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Также глава города отметил, что сегодня парки стали центрами притяжения для казанцев. Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за порядком в парках и скверах республики.





Вадим Вахрушев