Парки Казани за два месяца посетили более 535 тыс. человек
С начала лета в парках столицы Татарстана прошло почти тысяча событий
За два летних месяца в парках Казани прошло 930 мероприятий — от концертов до уличных театральных фестивалей и клубов по интересам. Их посетили 535 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
— Мы много сил вложили в благоустройство парков, каждый год создавая или обновляя зеленые пространства, — рассказал мэр города Ильсур Метшин.
Также глава города отметил, что сегодня парки стали центрами притяжения для казанцев. Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за порядком в парках и скверах республики.
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