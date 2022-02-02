Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение антиковидных мер на концерте Арбениной в Казани

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушение антиковидных мер при проведении концерта певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани 30 января. Ведомство обратило внимание на отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции и масочного режима зрителями.

— Управлением в ходе разбирательства определено ответственное лицо за выявленные нарушения со стороны арендатора площадки (ООО «А.М.П.»). Представитель арендатора приглашен в управление для составления протокола об административном правонарушении. Материалы для рассмотрения будут направлены в суд, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве напомнили, что организатор концерта обязан соблюдать и контролировать соблюдение профилактических мероприятий. Это предписано действующим законодательством.

Фото: кадр видео из соцсетей

Напомним, на концерте Арбенина заявила, что каждый зритель волен делать что хочет — сидеть в кресле и просто слушать или же танцевать около сцены. Иначе, по ее словам, во встрече нет смысла.



— Пожалуйста, не надо трогать людей. Пусть они идут к сцене, пусть они танцуют. Извините, конечно, вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу. Может, таким образом вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста, — обратилась она со сцены к охране, следящей за соблюдением антикоронавирусных мер.

