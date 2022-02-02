Иван Игнатьев перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Фото: ФК "Рубин"

Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Иван Игнатьев перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды с правом выкупа.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщили в клубе и пожелали Игнатьеву успехов.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, комментируя переход нападающего Ивана Игнатьева на правах аренды из «Рубина», сказал, что Игнатьев не похож по стилю игры на ушедшего Ивана Сергеева:

— Игнатьев — другой футболист, нежели Сергеев (Иван Сергеев перешел в «Зенит» в нынешнее межсезонье, — прим. ред.). Каждого надо встраивать в игру. Надеюсь, что у Вани все получится здесь. Будем делать все, чтобы он принес нам пользу. Он начинает в новом клубе, с чистого листа. Мы в него верим. Поэтому и взяли.

«Рубин» приобрел нападающего у «Краснодара» за 7 миллионов евро в конце 2019 года. За это время Игнатьев провел 37 матчей, в которых отметился 3 голами — все с пенальти. Соглашение казанцев с форвардом рассчитано до 30 мая 2024 года.

Сегодня «Рубин» анонсировал возвращение защитника Сильвие Бегича, который на правах аренды выступал за «Крылья Советов» в первой части сезона-2021/22.

Маргарита Головатенко