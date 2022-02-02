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В России направят 400 млн рублей на исследование штаммов COVID-19

16:55, 02.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России направят 400 млн рублей на исследование штаммов COVID-19
Фото: Максим Платонов

В России выделят порядка 400 млн рублей на проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, оперативное выявление инфекции необходимо в условиях роста заболеваемости и нагрузки на сферу здравоохранения. Также будут выделены дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, необходимых для выявления штамма «омикрон».

Фото: Максим Платонов

— Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации, — передает слова Мишустина телеграм-канал правительства РФ.

Недавно стало известно, что Татарстану из федерального бюджета выделили свыше 63 млн рублей на лекарства от COVID-19 для больных, проходящих лечение дома. В общей сложности из резервного фонда российского правительства на медикаменты для больных коронавирусом направят еще более 20 млрд рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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