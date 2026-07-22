Пригородные поезда в Татарстане перевезли 3,1 млн пассажиров
Чаще всего пассажиры отправлялись со станций Казань, Компрессорный и Ометьево-2
Пригородными поездами Горьковской железной дороги в Татарстане с января по июнь 2026 года воспользовались 3,1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.
Самыми востребованными станциями стали:
- Казань — 560,5 тыс. пассажиров (+4% к 2025 году)
- Компрессорный — 179,5 тыс. (+2%)
- Ометьево-2 — 178,8 тыс. (+2%)
- Арск — 143,5 тыс. (+1,3%)
- Вахитово — 89,8 тыс. (+8,9%)
- Шемордан — 70,6 тыс. (+2%)
Особый всплеск пассажиропотока пришелся на период саммита Россия — АСЕАН, который проходил в Казани с 17 по 19 июня. Тогда электричками Казань — Аэропорт воспользовались более 16,5 тыс. человек, из которых почти 5,8 тыс. — участники, волонтеры и организаторы саммита.
Ранее Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для спонтанных поездок летом 2026 года.
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