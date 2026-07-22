Пригородные поезда в Татарстане перевезли 3,1 млн пассажиров

Чаще всего пассажиры отправлялись со станций Казань, Компрессорный и Ометьево-2

Фото: Максим Платонов

Пригородными поездами Горьковской железной дороги в Татарстане с января по июнь 2026 года воспользовались 3,1 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Самыми востребованными станциями стали:

Казань — 560,5 тыс. пассажиров (+4% к 2025 году)

Компрессорный — 179,5 тыс. (+2%)

Ометьево-2 — 178,8 тыс. (+2%)

Арск — 143,5 тыс. (+1,3%)

Вахитово — 89,8 тыс. (+8,9%)

Шемордан — 70,6 тыс. (+2%)

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особый всплеск пассажиропотока пришелся на период саммита Россия — АСЕАН, который проходил в Казани с 17 по 19 июня. Тогда электричками Казань — Аэропорт воспользовались более 16,5 тыс. человек, из которых почти 5,8 тыс. — участники, волонтеры и организаторы саммита.

Ранее Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для спонтанных поездок летом 2026 года.

Вадим Вахрушев