В ЦУМе открывается фестиваль «Стиль жизни — Культурный код»

Этот фестиваль мог быть другим, но все изменилось в Милане

Саиди Мамаду. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открывается V Международный этнофестиваль «Стиль жизни — Культурный код». На этот раз он пройдет в новом ЦУМе: помимо этномаркета, мастер-классов, модных показов и деловой программы, организован Фестиваль кожевенного искусства, который планируется задержать здесь еще на месяц. Только активно продвигая традиции в мир, за границы, мы можем сохранить себя, обозначила цели министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Подробнее — в материале «Реального времени».

В этом году — еще и Фестиваль кожевенного искусства

Впервые «Стиль жизни — Культурный код» прошел в 2021 году в Казанском Кремле, Галерее современного искусства и на набережной озера Нижний Кабан.

— Когда мы проводили фестиваль в первый раз, то не могли найти ни одну полноценную коллекцию у дизайнеров, мы все собирали практически по крупицам, — вспоминала директор «ТатКультРесурсЦентра» Алсу Мифтахова. — Если мы смотрим сейчас, то у нас огромное количество дизайнеров, у нас есть Союз дизайнеров, который организовал показы, многие дизайнеры уже выступают на международных площадках. Но это начало пути.

В 2023-м фестиваль обосновался в Болгаре. В прошлом году — у старого и внутри нового театра Камала. На этот раз, конечно, площадкой фестиваля стал Центр уникального мастерства. Начиная с 22 июля здесь пройдут три показа 45 дизайнеров, среди которых — представители Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Индии, стран Африки, Ирака, Катара, Киргизии. До 26 июля работает этномаркет, будут проходить мастер-классы.

Специальная фишка — Фестиваль кожевенного искусства, который, вероятно, задержится в ЦУМе на месяц. В нем примут участие и победители первого чемпионата России по кожевенному искусству, который прошел в этом году в Гостином дворе.

Наконец, деловая программа — с рассказами о гжельской майолике и ремесленниках Ферганской долины.

Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При чем здесь Миланская неделя моды

Первоначально, указала Аюпова, планировался другой проект, под названием «Свет, звук, мода»: показы моды, в которые был бы включен этнический компонент, с музыкой и световым шоу.

— Мы встретились на Миланской неделе моды с Марио Бозелли (директором этого мероприятия, — прим. ред.), и он сказал, что рассматривать моду в отрыве от уклада — это неправильно, — объяснила Аюпова. — Так выросла заявка, что нужно сохранять не только одежду, но и среду, в которую будут имплементированы те или иные традиционные акценты.

Она продолжила: «Нельзя современное рассматривать в отрыве от традиционной культуры, но нельзя допускать того, чтобы традиция была оковами, которые не дают развиваться и не позволяют идти вверх».

Еще одна важная встреча случилась у нее на Петербургском международном экономическом форуме c председателем правления Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Сергеем Коломийцевым.

— Тогда мы начали говорить о том, что ремесло в своем первоначальном смысле и укладе при первоначальных технологиях не сможет выжить, — рассказала Аюпова, — если оно не будет перерастать дальше в декоративно-прикладное искусство и становиться престижными трендами, соединять мастеров-художников, которые творят вокруг этих мейнстримов.

Фестиваль презентовали в космополитичном районе Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С журналистами организаторы общались в окружении высоток Ново-Савиновского района, в ресторане «Луи», что особенно порадовало Саиди Мамаду, ответственного за коммуникации Дома моды Pathe’O (Кот-д’Ивуар) — он по логотипу понял, что названо заведение в честь знаменитого трубача Луи Армстронга. Африканцы, кстати, оказались на фестивале благодаря Академии молодежной дипломатии.

— Мы приехали сюда для обмена. У нас дома 80—90% производства — это ручной труд, — отметил гость. — Мы знаем, что здесь у вас больше техники в процессе создания изделий моды. Но в целом Африка и Татарстан не так сильно различаются. Когда я утром пошел в ресторан, еда не так отличалась от той, что я привык есть дома. Та же рисовая каша.

— Они видят что-то общее, но что-то родное, а не что-то безликое. Мы на том этапе развития, когда должна идти не сегрегация, а нужно искать, что нас объединяет, — добавила Аюпова.

Пожалуй, самой амбициозной на встрече оказалась президент Союза дизайнеров РТ Лариса Фомина:

— Если наши известные люди в Татарстане станут носить модные, стильные одежды наших дизайнеров, которые несут татарский культурный код, и будут выносить его за пределы Татарстана, это будет очень мощно популяризировать нашу республику и наш культурный код татар на весь мир, — сказала Фомина и указала, что ее союз планирует делать большую Казанскую неделю моды с участием стран-членов БРИКС.

Лариса Фомина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нет — закрытости, да — агрессивному маркетингу

— Мы должны понимать, что самая большая проблема в сохранении любой культуры — это закрытость, если мы о сохранении в эпоху глобализации, — здесь Аюпова начала говорить сразу и на английском, обращаясь к иностранному гостю: — Сейчас мы должны заниматься агрессивным маркетингом в зарубежье, потому что мы не можем сохранить традиции только на одной земле. Только активно их продвигая в мир, за пределы, за границы, мы можем сохранить себя.

Аюпова напомнила, что Татарстан исторически расположен на торговых путях:

— Поэтому булгарский фарфор сохраняет в себе традиции китайского фарфора, обрастает традициями местной земли, но также впитывает центральноевропейскую гончарную традицию изготовления керамических изделий. Нельзя сохранить себя, только закрывшись от всех. Мы можем сохранить себя, только будучи открытыми миру и пребывая постоянно в диалоге друг с другом. Only in communication we can save our culture. Спасибо большое.

Между тем процесс идет дальше: по словам Сергея Коломийцева, сейчас в их союзе создаются две новые секции — «Космические ремесла» и «Инновации в автомотоспорте».

— Мы готовы сюда ездить каждый год, не в Эмираты, Турцию, Стамбул или еще куда-то летать, а именно в Казань, — пообещал Коломийцев.