Итоги дня: Путин против QR-кодов под Новый год, принят закон о публичной власти, «накачка» Украины оружием
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 14 декабря.
- Президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами в общественном транспорте. «Достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — считает он. Соответствующий законопроект сняли с рассмотрения в Госдуме накануне. Как объяснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, документ не был готов даже к первому чтению. При этом он обратил внимание, что здоровье пассажиров не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект планируется обсуждать с экспертами в дальнейшем.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект Клишаса — Крашенинникова, которым предусмотрен запрет называться высшим должностным лицам в регионах президентами. Его же сегодня одобрил Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Законопроекту о региональной власти остается пройти через верхнюю палату российского парламента и президента РФ.
- За два года в Татарстане благоустроили более двух тысяч дворов — республиканская программа «Наш двор» за это время охватила более 660 тысяч жителей. В частности, в 2021-м новые дворы увидели 300 тысяч человек — благоустройство затронуло 1 078 придомовых территорий. Подробности — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана отклонил коллективные иски 11 казанцев, требующих признать незаконным отстранение от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Представители разных профессий требовали признать незаконным пункт постановления №7 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан».
- Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили сложившуюся с Украиной ситуацию. Российский лидер обратил внимание коллеги на то, что «происходит накачка Украины современным оружием». Путин считает, что ситуация угрожает безопасности России, а украинские власти специально обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
- В Татарстане создадут Региональный центр компетенций в области минерально–сырьевого комплекса. Он расположится в Альметьевском государственном нефтяном институте и будет решать задачи подготовки кадров для горной промышленности, содействовать созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров.
- В Кремле заявили, что в случае со штаммом коронавируса «омикрон» Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему. «Наверное, вот это должно быть нашим кредо», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Тем временем в России уже разработали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса, она тестируется в ЮАР, где и выявили новую мутацию. По данным Роспотребнадзора, из 16 заразившихся «омикроном» 11 были вакцинированы от COVID-19.
- По данным Bloomberg, Евросоюз намерен отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам природного газа после 2049 года. Решение обусловлено «радикальной перестройкой энергетических рынков», то есть переходом на зеленую энергетику.
- Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России в этом году не допустили совершения ни одного теракта — на стадии приготовления предотвратили 65 преступлений, нейтрализовали 23 боевика, еще 312 задержали. Также остановлена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
- Казанцы не вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. В него попали два хоккеиста ХК «Салават Юлаев» — Шакир Мухамадуллин и Александр Пашин.
- Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал парламентариям принять законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении. Депутаты планируют рассмотреть его на заседании в четверг, 16 декабря.
- Международное энергетическое агентство спрогнозировало на 2022 год профицит предложения нефти в связи с восстановлением ее добычи. По подсчетам МЭА, в следующем году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,4 млн баррелей в сутки. В текущем году рост составил 1,5 млн б/с.
- Ученые Уральского и Южного федеральных университетов пришли к выводу, что Татарстан смог приспособиться к пандемии коронавируса. Вместе с ним с кризисными условиями постепенно справились Башкирия, Ростовская, Нижегородская и Самарская области.
- В Набережных Челнах продолжается строительство Русского драматического театра «Мастеровые» — завершены кровельные работы, рабочие приступили к герметизации здания и установке системы вентиляции. Четырехэтажное здание площадью 25 тыс. кв. м будет выполнено в стиле хай-тек. Там расположатся фотомастерская, студия звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детская комната, видеотека и архив.
- В России ущерб от телефонных мошенников за 11 месяцев текущего года оценивается в 45 миллиардов рублей. «Самая крупная [сумма], которая встречалась, — 25 млн рублей», — рассказал замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов. Атаке злоумышленников в 2021-м подвергался примерно каждый седьмой.
- По итогам 2021 года потребление природного газа в Татарстане ожидается на уровне 18 миллиардов кубометров. На период до 2030 года основной рост потребления будет связан с развитием Камского промышленного кластера. К 2030 году прогнозируется рост до 33 млрд куб. метров.
- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить €370 тысяч Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, — ЕСПЧ посчитал, что страна не приняла необходимых мер, чтобы обезопасить женщину от жестокого обращения. Помимо этого, суд обязал выплатить по €20 тысяч другим россиянкам, которые тоже стали жертвами домашнего насилия: Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой.
- В Санкт-Петербурге планируется построить Татарский культурно-деловой центр. В нем расположатся концертный и выставочный залы, танцевальный и спортивный залы, гараж, библиотека и конференц-зал. Строить центр намерены за счет бюджета Татарстана и внебюджетных источников.
- В Набережных Челнах родители грудничка отсудили у КДМЦ 200 тысяч рублей из-за врачебных ошибок. Медики неверно оценили жалобы и не выяснили причины ухудшения состояния ребенка, не оценили неврологический статус и не проконсультировались с неврологом. Из-за этого малышу поставили неправильный диагноз и не положили в стационар. Малыша госпитализировали, когда его состояние стало более тяжелым.
- Приговоренный накануне к пяти годам колонии за кражу бриллиантов на 160,6 млн рублей колумбиец Эдгар Алехандро Валеро Валеро намерен обжаловать приговор Приволжского районного суда Казани. Как обратили внимание в прокуратуре РТ, вопрос о подаче апелляционного представления будет решен после изучения текста итогового решения суда.
- В Казани в микрорайоне «Салават купере» открылся новый билингвальный детский сад №46 «Елмай» на 260 мест. В учреждении открыты 12 общеразвивающих групп, половина из которых ясельные, и две компенсирующие группы для детей с задержкой психического развития и для малышей с тяжелыми нарушениями речи. Каждая из них рассчитана на 20 человек.
- Жители казанского ЖК «Солнечный город» пожаловались депутатам Госсовета РТ, что за год ни власти города, ни застройщик не сделали ни одного шага, чтобы выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. По итогам круглого стола парламентарии решили направить запрос в адрес мэра Казани Ильсура Метшина. Подробности — в материале «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоВластьМедицинаОбразованиеИнфраструктура Татарстан
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