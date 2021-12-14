«Всех желающих включить в программу «Наш двор» мы уже не имеем возможности»

Стоимость квартир в домах, дворы которых были отремонтированы, повысилась

За два года в Татарстане благоустроили более двух тысяч дворов. Программа «Наш двор» за это время охватила более 660 тысяч жителей, заявил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Это не предел — всего обновленные дворовые территории получат около двух миллионов человек.

В этом году новые дворы увидели 300 тысяч человек. Благоустройство затронуло 1078 придомовых территорий. Потратили на это восемь миллиардов рублей — деньги пошли в том числе на устройство более 2 млн кв. метров асфальтового покрытия и 514 км тротуаров, установку 6 тыс. опор освещения.

Всего собираются благоустроить 6923 двора, новые объекты в этот список пока включать не будут. И вот почему:

— Чем больше мы делаем для жителей, тем больше жители видят результаты этого благоустройства, хотят войти в программу. И действительно, всех желающих на сегодняшний день, всех, кто сейчас заявляется в программу, безусловно включить в программу мы сейчас уже не имеем такой возможности. 6 923 двора вошли в программу по результата инвентаризации 2019 года. Это первое ограничение, то есть новые объекты пока в программу не включаются, у нас есть задача завершить благоустройство уже определенных территорий, — объяснила заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», координатор президентской программы «Наш двор» Венера Камалова.



За два года в Татарстане благоустроили более двух тысяч дворов. Программа «Наш двор» за это время охватила более 660 тысяч жителей. Фото: Ринат Назметдинов

От ремонта есть эффект, в том числе экономический, что отметила Камалова. Так, стоимость квартир в домах, дворы которых были отремонтированы, повысилась на 13,5%.

— Это очень средняя цифра. Подсчитана таким образом, что мы изучили стоимость жилья, которая была до того, как программа вошла на территорию двора и после того как она завершилась... Более того, мы заметили, что в объявлениях, которые жители размещают, в первую очередь фотографируются результаты благоустройства, то есть как комфортно жить на этой территории, — сказала Венера Камалова.

Татарстанцы жалуются на плохое освещение и активность машин во дворах

Точный список дворов, подлежащих ремонту в 2022 году, находится на этапе утверждения, сообщил Камалова, и пообещала вскоре обнародовать его. Как отметил Айзатуллин, дворов будет не меньше тысячи. Бюджет останется примерно таким же — в размере восьми миллиардов рублей.

Пока в перечне 200 дворов — его формировали на основе народного голосования. Оно, кстати, показало, что 92% жителей Татарстана проводят время во дворах, а 67% указали любимым занятием во дворах прогулку. Среди проблем: отсутствие мест для прогулок с детьми (16%), активное движение автомобилей (27%), плохое освещение (31%).

Пока в перечне 200 дворов — его формировали на основе народного голосования. Фото: Александр Артемьев

Что касается нововведений, координатор программа заявила, что некоторые виды оборудования уходят, когда приходит понимание, что они быстро ломаются. Это, например, интерактивные доски — в них много элементов, которые можно открутить и выбросить.

— Мы меняем изготовление урн. Когда мы ставили пепельницы, мы видим что они выбрасываются, не используются по назначению, жителям неудобно с ними. На следующий год уже будут усовершенствованы подходы, как это выполнять. Есть вопросы к организации навесов для ТКО — мы видим, что где-то появилась ржавчина. Вопросы к технологиям мы также уточняем, — сказала она.

Работы везде проводятся одинаковые — вне зависимости от муниципалитета. Напомним их список:

создание или ремонт дорог и тротуаров;

установка скамеек и урн;

установка опор освещения;

установка детского и спортивного оборудования;

создание или обновление мусорной площадки;

установка хозяйственно-бытового оборудования.

«Мы примерно понимаем, какой нам будет нужен объем щебня, песка, камня»

Без проблем при реализации программы не обошлось, в том числе наблюдалась нехватка кадров.

— Пандемийный год показал, что в строительном и дорожном комплексах были проблемы с рабочих. На благоустройстве как правило мы всегда привлекали людей из Ближнего Зарубежья, Узбекистана, Армении. Была такая проблема, это было в 2020-м году, когда не хватало рабочей силы. Но справились, я думаю, программа была завершена. А 2021-м году подрядчики к этому уже подготовлялись, — говорит Айзатуллин.

Рост цен на стройматериалы, с которым столкнулась мэрия Казани, обошел программу «Наш двор» стороной, отметил Айзатуллин. Фото: tatarstan.ru

А вот рост цен на стройматериалы, с которым столкнулась мэрия Казани, обошел программу «Наш двор» стороной. Причина проста — их закупили заранее.

— Мы уже в начале [2021] года подготовились, зная, что будем делать, в какие дворы зайдем, какой объем материалов нам нужен. Если брать программу 2022 года, мы уже отработали и примерно понимаем, какой нам будет нужен объем щебня, песка, камня. Да, вопрос был по МАФам (малым архитектурным формам — прим. ред.), к нему очень внимательно подошли. Мы в начале [2021] года оперативно отработали, сделали задел, заказали, процентов 70 оплатили — это нас очень сильно выручило, потому в конце года мы не попали с большим удорожанием этих материалов, — пояснил глава Минстроя.

Подорожание коснулось и МАФов, о чем рассказал рассказал директор ГИСУ РТ Нияз Ситдиков, в будущем году проблемы с подорожанием цен планируется решать напрямую с поставщиками. «Что касается МАФов, сами видите, удорожание было и на металл, и на дерево. Сами мастера стали дороже. Слава богу, у нас есть конкуренция, то есть завод не один, не два, не три завода, их десятки по России. Благодаря тому, что ведется работа с каждым, мы по очень хорошим ценам покупаем МАФы, соответственно, влезаем в эти деньги, вариантов у нас нет других нет.

Комментировать информацию от нехватке финансирования в Минстрое не стали.

— У нас перед началом года утверждается лимит на всю программу — ежегодно это порядка восьми миллиардов рублей. Каждый лимит для каждого города, каждого района он прописан. Поэтому по поводу нехватки каких-то денег я не готов сейчас ответить. Если есть — мы готовы рассмотреть, может какие-то новые пожелания появились, — ответил Айзатуллин.

Дарья Пинегина