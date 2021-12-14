В Санкт-Петербурге построят Татарский культурный центр
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят Татарский культурно-деловой центр, сообщается на сайте администрации города.
О планах построить центр заявила Татарская национально-культурная автономия Санкт‑Петербурга «Дуслык». В нем будут концертный и выставочный залы, танцевальный и спортивный залы, гараж, библиотека и конференц-зал.
«Создание культурно-делового центра автономии будет способствовать развитию сотрудничества с Татарстаном. Мы поддерживаем такие начинания и инвестиционные проекты», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Строить будут за счет бюджета Татарстана и внебюджетных источников.
комментарии