В Санкт-Петербурге построят Татарский культурный центр

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят Татарский культурно-деловой центр, сообщается на сайте администрации города.



О планах построить центр заявила Татарская национально-культурная автономия Санкт‑Петербурга «Дуслык». В нем будут концертный и выставочный залы, танцевальный и спортивный залы, гараж, библиотека и конференц-зал.

«Создание культурно-делового центра автономии будет способствовать развитию сотрудничества с Татарстаном. Мы поддерживаем такие начинания и инвестиционные проекты», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Строить будут за счет бюджета Татарстана и внебюджетных источников.

Фото: gov.spb.ru

Маргарита Головатенко