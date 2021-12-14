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В Санкт-Петербурге построят Татарский культурный центр

08:16, 14.12.2021 1
В Санкт-Петербурге построят Татарский культурный центр
Фото: kzn.ru (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга построят Татарский культурно-деловой центр, сообщается на сайте администрации города.

О планах построить центр заявила Татарская национально-культурная автономия Санкт‑Петербурга «Дуслык». В нем будут концертный и выставочный залы, танцевальный и спортивный залы, гараж, библиотека и конференц-зал.

«Создание культурно-делового центра автономии будет способствовать развитию сотрудничества с Татарстаном. Мы поддерживаем такие начинания и инвестиционные проекты», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Строить будут за счет бюджета Татарстана и внебюджетных источников.

Фото: gov.spb.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоВластьКультураЭкономикаБюджетИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:30
    А в Татарстане уже все построили ? Больше ничего не надо строить ? Или в бюджете денег лишних много стало? Если денег много, дайте льготы бизнесу
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