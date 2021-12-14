МЭА: в 2022 году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,4 млн баррелей в сутки

В 2022 году на мировом рынке нефти ожидается профицит предложения в связи с восстановлением добычи. Об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно расчетам агентства, мировая добыча нефти станет опережать спрос уже в текущем месяце из-за восстановления добычи нефти в странах ОПЕК+ и США. Если такая динамика сохранится и в следующем году, то добыча в Соединенных Штатах, Канаде и Бразилии достигнет максимальных в истории уровней, передает ТАСС.

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Так, в следующем году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,4 млн баррелей в сутки. В текущем году рост составил 1,5 млн баррелей в сутки.

Несколько дней назад вице-премьер России Александр Новак заявил, что без заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на рынке в 2020 году мог бы произойти коллапс, связанный с перепроизводством, затовариванием нефтехранилищ, танкеров.

Диана Жиленкова