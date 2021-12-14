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В России ущерб от телефонных мошенников в 2021 году составил 45 млрд рублей

13:10, 14.12.2021
В России ущерб от телефонных мошенников в 2021 году составил 45 млрд рублей
Фото: Анна Сейтумерова/realnoevremya.ru

В России ущерб от телефонных мошенников за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом рассказал замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

Нападкам телефонных мошенников подвергался примерно каждый седьмой. И половина всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды.

«Сумма варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, — 25 млн рублей», — рассказал Филиппов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что Банк России планирует определить сумму возврата средств пострадавшим от финансовых мошенников.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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