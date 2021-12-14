Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий главам регионов называться президентами

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» или просто законопроект о региональной власти. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предусматривает запрет главам регионов России называться президентами. На сегодняшний день в стране только один субъект использует это слово для наименования высшего должностного лица — Татарстан.

— Результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: duma.gov.ru

Во втором чтении документ принят на прошлой неделе, 9 декабря. Тогда за законопроект Клишаса — Крашенинникова проголосовали 332 депутата, против — 87, двое предпочли воздержаться.



До этого Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, рассмотрев законопроект и замечания к нему, не принял поправку, позволяющую использовать регионам для наименования высшего должного лица слово «президент». Ее предлагал Татарстан.

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению инициировал поправки ко второму чтению законопроекта. Председатель комитета Альберт Хабибуллин рассказывал, что республиканские парламентарии предлагают «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа».



Татьяна Демина