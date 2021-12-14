У прокуратуры остались старые и появились новые вопросы к ЖК «Солнечный город»

В Госсовете Татарстана прошел круглый стол по вопросу уплотненной застройки жилого комплекса

Фото: Максим Платонов

На сегодняшнем заседании круглого стола в Госсовете РТ активисты жилого комплекса «Солнечный город» в Казани пожаловались, что за год ни городские власти, ни застройщик «Ак Барс Дом» не сделали ни одного шага, чтобы исправить перекосы и выделить место под строительство недостающей школы и детских садов. А в прокуратуре заявили о появлении новых вопросов по поводу застройки. Детали — в материале «Реального времени».

Прошел год — в «Солнечном городе» без перемен

20 тысяч жителей многострадального ЖК «Солнечный город», оставшихся после переезда с одной общеобразовательной школой-лицеем №35 на весь микрорайон, вновь забили тревогу. Городские власти так и не смогли за этот год найти свободный участок под строительство школы, а впереди заезд новой волны новоселов в ЖК «Солнечный город Супер», который грозит обернуться социальным коллапсом. Из-за тотальной застройки всех земельных участков многоэтажными домами жители ЖК «Солнечный город» остались без социальной инфраструктуры: лицей №35 перегружен вдвое, родителям доступны только коммерческие детские сады с платой от 15—25 тысяч рублей в месяц. А еще до ЖК не проложены автобусные маршруты, хотя автомобильное движение по Большому Казанскому кольцу давно запущено.

Как заявил депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов, парламентарии приняли решение еще раз обратиться к проблемам жителей микрорайона «Солнечный город», так как за год не было предпринято конкретных действий по восстановлению «потерянной» социальной инфраструктуры.

— Год назад мы рассмотрели вопросы, которые не первый раз поднимают жители этого комплекса, — рассказал он в начале заседания. — Выехали на место, посмотрели и сделали вывод о том, что только Минздрав РТ принял во внимание наши предложения.

Как заявил Хафиз Миргалимов, парламентарии приняли решение еще раз обратиться к проблемам жителей микрорайона «Солнечный город», так как за год не было предпринято конкретных действий по восстановлению «потерянной» социальной инфраструктуры. Фото: Максим Платонов

По его словам, ведомство выкупило у застройщика нежилые помещения для размещения в них детской и взрослой поликлиник, а президент РТ Рустам Минниханов выделил 15 млн рублей для закупки оборудования.



Напомним, что первое заседание круглого стола, посвященное ситуации в ЖК «Солнечный город», проходило в Госсовете РТ в феврале этого года, когда впервые были подготовлены рекомендации застройщику по устранению градостроительных нарушений. До этого депутаты обратились с запросом к правительству республики.

«Так какие, господа, 300 мест? Кому калькулятор подарить?»

Перед началом дебатов Миргалимов обратил внимание, что застройщик скандального ЖК «Ак Барс Дом» не приехал, хотя получил приглашение, а от исполкома Казани прибыл рядовой чиновник, который не мог сказать ничего внятного.

Жительница ЖК «Солнечный город» Айгуль Тамендарова напомнила, как «растаптывали» социальные объекты в плане застройки. По ее словам, изначально в микрорайоне предполагалось построить четыре многоэтажных дома, школу, детский садик и ТЦ. В действительности построили восемь высотных жилых домов и один детский сад. На месте школы были построены четыре 14-этажных дома, которые и образовали титулованный ЖК «Солнечный город Супер».

— Школа, видимо, не нужна. Нужны коммерческие, хорошо продаваемые площади — вот еще четыре дома по 14 этажей. И строить больше негде. И поблизости нигде нет места — рядом воинская часть, а с другой стороны — новый микрорайон, — заявила она.

По словам жителей, изначально в микрорайоне предполагалось построить четыре многоэтажных дома, школу, детский садик и ТЦ. А построили восемь высотных жилых домов и один детский сад. Фото: tatarstan.ru

Тамендарова посетовала, что жителям не удается убедить власти города в необходимости строительства новой школы на 1 100 мест.

— Пишем во все инстанции, жалуемся, что школа маленькая, мест не хватает, — переживает она. — И какие получаем ответы? Нам отвечают, что нужна школа на 300 мест, ссылаясь на данные компании «Ак Барс Дом», которая предоставила такие расчеты. Исполком города с ней согласился. Если не хватает 300 мест, тогда переизбыток учеников в школе должен быть, 1 400 мест. А сейчас школа загружена на 2 100 мест. Так какие, господа, 300 мест? Кому калькулятор подарить? — пошутила она.

По ее словам, ситуация может стать еще хуже после заезда новоселов в ЖК «Солнечный город Супер»: «Куда они пойдут? Или у них нет детей?»

Про детские сады — отдельная песня. Ни одного нового. Без инфраструктуры построены ближайшие ЖК «Соловьиная роща», «Ферма-2», «Сказочный лес». У них тоже нет ни школы, ни детского сада, ни поликлиники. Жительница Юлия Афанасьева рассказала, что внутриквартальная дорога в микрорайоне разрушена — городские власти не берут на баланс без ремонта, а застройщик не хочет его делать. Получился замкнутый круг. Другой житель — Бахтияр Измайлов пожаловался на отсутствие освещения, автобусного сообщения, хотя сами остановки есть.

«Что произошло, то произошло. История не знает сослагательного наклонения»

— Есть вам что сказать? — обратился модератор встречи к первому заместителю начальника Инспекции госстройнадзора РТ Ильфарту Сафиуллину. — Вот скажите, почему не строится вторая школа, почему все дома с нарушениями, дороги нет, освещения нет?

В ответной речи представитель Госстройнадзора заявил об отсутствии нарушений.

— На самом деле, у нас не такие большие полномочия, — оправдывался он. — Мы проверяем на соответствие проектной документации. Все объекты, введенные в «Солнечном городе», соответствуют проектной документации, — заверил он.

Все объекты, введенные в «Солнечном городе», соответствуют проектной документации, заверил представитель Госстройнадзора. Фото: tatarstan.ru

— Но вот же проект, а вот реальность, — не соглашался Хафиз Миргалимов. — Почему город не контролирует [застройку], не требует вторую школу, второй детский садик? Там есть руководство, есть соответствующие службы. Что же получается, на город нет управы? Есть! Тогда нужно провести прямые выборы мэра города, не только депутатов. И специалисты у него должны быть высокопрофессиональные, которые информируют, что там нарушено, строятся одни дома — нет социальных объектов. А они должны финансироваться и строиться, есть же бюджет города. Если не хватает, надо обратиться к президенту. Президент отвечает за вcю республику, а Метшин за всю Казань — от а до я. Год прошел, и почти ничего не сделано.

Ситуацию прокомментировали и в прокуратуре.

— Что произошло, то произошло. История не знает сослагательного наклонения, — заявил в продолжение разговора старший помощник прокурора Казани Марат Биккинеев. — Ряд вопросов находится в поле зрения надзорного органа. Есть и новые вопросы. Будем стараться исправлять ситуацию и не допускать нарушений норм законодательства. Часть вопросов попала в поле нашего зрения, соответствующие надзорные мероприятия будут проведены, — заверил он.

В заключение мероприятия стало известно, что депутаты планируют направить запрос в адрес мэра Казани Ильсура Метшина.