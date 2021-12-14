В этом году в России не допустили ни одного теракта

В 2021 году в России не допустили совершения ни одного теракта. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.



Так, на стадии приготовления предотвратили 65 преступлений, нейтрализовали 23 боевика, еще 312 задержали. Помимо прочего, пресекли работу 821 пособника.

Фото: commons.wikimedia.org

Еще свыше 920 человек, которые причастны к террористической деятельности, не допустили на территорию страны. Также остановлена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Кроме того, на общую сумму более 100 млн рублей заблокировали финансовые активы лиц, которые причастны к террористической деятельности, передает ТАСС.

Например, в октябре этого года сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся теракт на Ставрополье. Преступление планировалось на объектах транспортной инфраструктуры с помощью самодельного взрывного устройства.

Диана Жиленкова