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Попова: 11 заболевших «омикроном» россиян были вакцинированы от коронавируса

11:36, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Попова: 11 заболевших «омикроном» россиян были вакцинированы от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из 16 заразившихся омикрон-штаммом россиян 11 были вакцинированы от коронавируса.

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что граждане болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.

Сейчас в России ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:52
    Пора расписаться в пакте о капитуляции в борьбе с вирусом.
    Ничего создать действенного не удалось.
    Какой смысл колоться плацебо или принимать бесполезные лекарства с тысячами побочных эффектов?
    Чтобы вирус стал более совершенным?
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