Попова: 11 заболевших «омикроном» россиян были вакцинированы от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из 16 заразившихся омикрон-штаммом россиян 11 были вакцинированы от коронавируса.

В России выявлено 16 заболевших омикрон-штаммом россиян, прибывших из ЮАР. Большинство из них имели иммунитет от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что граждане болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.



Сейчас в России ученые занимаются изучением омикрон-штамма с точки зрения защитных свойств уже зарегистрированных в стране вакцин. Как и в других странах, в ближайшие две недели станут известны данные об эффективности этих препаратов.



Ольга Шагиева