Ученые пришли к выводу, что Татарстан смог приспособиться к пандемии

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Нижегородская и Самарская области испытывали трудности в начале пандемии, но со временем адаптировались к новым условиям, к такому выводу пришли ученые Уральского и Южного федеральных университетов (УрФУ, Екатеринбург и ЮФУ, Ростов-на-Дону) после проведения анализа положения высокоурбанизированных регионов России с центрами-миллионниками.



Наименьшую адаптивность продемонстрировали экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края. Сложности в этих регионах сохраняются на всех этапах пандемии.

Экономики Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Омской областей и Красноярского края не испытали сложностей в пандемию, сообщает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметили эксперты, серьезнее всего пострадали регионы со сложной экономикой, высокой долей городского населения и развитым малым и средним бизнесом. Серьезные сложности наблюдались у центров делового и въездного туризма.

Согласно одному из опросов, данные которого были опубликованы в ноябре, 75% опрошенных казанских сотрудников считают, что местный бизнес смог приспособиться к работе в кризисных условиях в пандемию коронавируса.

Маргарита Головатенко