Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте перед Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте. Такое мнение он выразил на совещании с членами правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала сохранять действующие ограничения из-за нового штамма «омикрон» и новогодних праздников, передает «РИА Новости».

Сегодня Комитет Госдумы по здравоохранению дал нижней палате парламента рекомендацию поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Его рассмотрят в первом чтении в этот четверг, 16 декабря.



Вчера Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак объяснил это тем, что документ не готов к принятию. Рассмотрение этого законопроекта отложили на неопределенный срок.



Татьяна Леухина