В Татарстане создадут Региональный центр компетенций в области минерально–сырьевого комплекса

В Татарстане создадут Региональный центр компетенций в области минерально–сырьевого комплекса. Соответствующее соглашение сегодня подписали в Санкт–Петербургском горном университете, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Центр расположится в Альметьевском государственном нефтяном институте. Он будет решать задачи по подготовке кадров для горной промышленности, содействовать созданию единой системы международной профессиональной сертификации инженерных кадров. Специалисты и научные кадры смогут повышать квалификацию, распространять лучшие достижения по всем направлениям развития минерально–сырьевого комплекса, развивать экологически чистые технологии ведения горных работ и многое другое.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом.



Ольга Шагиева