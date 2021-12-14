В Челнах родители грудничка отсудили у КДМЦ 200 тысяч рублей из-за врачебных ошибок

В Набережных Челнах родители грудного малыша отсудили у КДМЦ 200 тысяч рублей — причиной разбирательства стали неверный диагноз и запоздалое оказание помощи, сообщает Chelny-biz.



Судебная медицинская экспертиза подтвердила, что действия врачей были ошибочными. Эксперты считают, что врачи неверно оценили жалобы и не выяснили причины ухудшения состояния ребенка. Еще они не оценили неврологический статус и не проконсультировались с неврологом, не взяли анализ крови. Из-за этого малышу поставили неправильный диагноз и не положили в стационар. Малыша позднее госпитализировали, но его состояние уже было более тяжелым.

Фото: realnoevremya.ru

Суд удовлетворил иск родителей о компенсации морального вреда к КМДЦ частично. КДМЦ с решением не согласилось и обжаловало его.

Маргарита Головатенко