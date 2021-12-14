Осужденный вор из Колумбии обжалует приговор казанского суда

Фото: "Реальное время"

Получивший накануне 5 лет колонии за кражу бриллиантов на 160,6 млн рублей колумбиец Эдгар Алехандро Валеро Валеро намерен обжаловать приговор казанского суда. Об этом «Реальному времени» сообщила его адвокат Нина Тарасова.



В прокуратуре РТ вчера отметили — вопрос о подаче апелляционного представления будет решен после изучения текста итогового решения суда.

Напомним, накануне Приволжский райсуд Казани завершил рассмотрение о резонансном преступлении времен футбольного мундиаля-2018. В июле 2018-го иностранный турист, подрабатывающий на родине таксистом, похитил чемодан с украшениями из золота и драгоценных камней с территории «Казанской ярмарки» и покинул Россию следующим утром.

Найти украденное помог тот же иностранец после экстрадиции в Россию — Валеро показал примерное место, где закопал все ювелирные ценности, не рискуя перевозить их через таможню. В итоге представители потерпевшей компании Seven Diamonds заявили, что претензий к обвиняемому больше не имеют.

Как выяснило «Реальное время», под стражей с учетом времени в аргентинской тюрьме осужденный провел уже 3 года и 5 месяцев. Каждый день в СИЗО до вступления приговора в силу идет ему пересчитают за полтора дня колонии общего режима.

Детали приговора и последнее слово раскаявшегося иностранца — в нашем материале.