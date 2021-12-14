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Глава Роспотребнадзора заявила о создании тест-системы для выявления штамма «омикрон»

12:13, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора заявила о создании тест-системы для выявления штамма «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

В России создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, разработка уже тестируется в ЮАР. Попова отметила, что ее можно применять и в РФ, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня глава ведомства заявила, что из 16 заразившихся омикрон-штаммом россиян 11 были привиты от COVID-19.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин обсудил с главой ЮАР Сирилом Рамафоса взаимодействие государств в контексте нового штамма. Политики договорились, что РФ направит в ЮАР группы врачей, вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников, а также санитарно-эпидемиологические лаборатории и другое медоборудование.

Диана Жиленкова
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