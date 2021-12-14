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Конституционный комитет Совфеда одобрил законопроект о региональной власти

12:27, 14.12.2021
Конституционный комитет Совфеда одобрил законопроект о региональной власти
Фото: council.gov.ru

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», или просто законопроект о региональной власти. Документ предусматривает запрет главам регионов России называться президентами.

Сегодня законопроект о региональной власти, известный также как законопроект Клишаса — Крашенинникова, должен пройти третье чтение в Государственной думе РФ.

Напомним, 9 декабря Госдума приняла во втором чтении закон о региональной власти. За проголосовали 332 депутата, против — 87, двое предпочли воздержаться.

Фото: council.gov.ru

На сегодняшний день единственный регион страны, где высшее должностное лицо называется президентом, — Татарстан. Поправки республики, относительно нормы о названии глав субъектов России, в нижней палате российского парламента отклонили.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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