Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и нагорнокарабахское регулирование

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию на Украине и регулирование нагорнокарабахского конфликта.

Путин в разговоре с коллегой привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом минских соглашений. Он выразил мнение, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран.

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Российский лидер указал на необходимость незамедлительного запуска международных переговоров для выработки гарантии, которые исключат любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин сообщил Макрону, как в Нагорном Карабахе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей. Стороны договорились и дальше поддерживать плотный личный контакт.

Вчера Путин обсудил ситуацию на Украине вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Также кризис в этой стране стал предметом сегодняшнего разговора с главой Финляндии Саули Ниинисте.

