Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал, почему сняли законопроект о QR-кодах в транспорте

Фото: Максим Платонов

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, почему сняли законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Турчака, законопроект не был готов даже к первому чтению. Он добавил, что здоровье пассажиров общественного транспорта не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект будет обсуждаться с экспертным сообществом в дальнейшем.

Фото: Максим Платонов

О том, что Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, стало известно накануне. Предложение об этом поступило от Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.



Дарья Акимова