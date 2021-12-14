Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал, почему сняли законопроект о QR-кодах в транспорте
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, почему сняли законопроект о введении QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам Турчака, законопроект не был готов даже к первому чтению. Он добавил, что здоровье пассажиров общественного транспорта не снимается с повестки дня, поэтому подобный законопроект будет обсуждаться с экспертным сообществом в дальнейшем.
О том, что Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, стало известно накануне. Предложение об этом поступило от Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
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